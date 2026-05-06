Parkgebühren: Die Tage der „Brötchentaste“ scheinen in Schorndorf gezählt

Trotz massiver Kritik von Einzelhändlern will die Stadt Schorndorf die Parkgebühren drastisch erhöhen. Für einen dreistündigen Einkaufsbummel wären 7,50 Euro fällig.
Kurz mal zum Bäcker, in der Buchhandlung schnell einen Geschenkgutschein besorgen, in der Apotheke ein Rezept einlösen und im Rathaus einen Flyer für die Erlebnisführungen abgreifen – die „Brötchentaste“ für Kurzparker galt bisher auch in Schorndorf als Erfolgsmodell. Die Möglichkeit, sein Auto für kurze Besorgungen immerhin 30 Minuten lang kostenlos abzustellen, wurde von Stadtpolitik und Einzelhandel als kundenfreundliche Serviceleistung gerühmt.