Parken in Stuttgart: Was passiert mit dem Geld aus dem Anwohnerparken?

Mehr als neun Millionen Euro hat die Stadt Stuttgart inzwischen auf dem Konto – zweckgebunden für die Schaffung neuer Parkplätze. Aber es fehlen geeignete Projekte.
Bereits seit 2011 gibt es das Parkraummanagement in der Landeshauptstadt. Den Anfang machte damals der Stuttgarter Westen. Der dicht besiedelte Innenstadtbereich litt am meisten unter dem Stellplatznot. Ziel der im Volksmund Anwohnerparken genannten Regelung ist es, Pendler und ortsfremde Besucher, die bislang kostenlos ihr Auto in dem festgelegten Gebiet abgestellt haben, zu vertreiben. So soll der Parkdruck für die Anwohner gemildert werden. Der Stuttgarter Gemeinderat stimmte der damals neuartigen Regelung nur unter der klaren Vorgabe zu, dass der Erlös zweckgebunden für die Schaffung neuer Parkflächen genutzt werden soll. Doch das gestaltet sich offenbar mehr als schwierig. Bislang wurden lediglich drei Parkhäuser finanziert.