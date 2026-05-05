Parken in Stuttgart: Parken wird teurer – aber die Brötchentaste bleibt

Das Parken in Stuttgart wird laut Beschluss des Gemeinderats teurer – mit einer Ausnahme. Zudem soll OB Frank Nopper einen Plan für eine Anhebung des Anwohnerparkens erstellen.
Höhere Parkgebühren sind seit jeher ein Reizthema in der Landeshauptstadt. Das zeigten bereits die Debatten im Vorfeld des nun gefassten Beschlusses. Und auch im zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik im Gemeinderat gingen die Meinungen deutlich auseinander. Mit knapper Mehrheit wurde dennoch eine Entscheidung gefällt, schließlich sollen die ersten Änderungen bereits ab Juli greifen. Unter dem Strich wird Parken in Stuttgart teurer – mit einer Ausnahme.