Parken in Stuttgart: Bürgerliches Lager fordert kostenloses Parken in der Nacht

In Stuttgart sollen öffentliche und private Parkflächen nach Feierabend von Anwohnern kostenlos genutzt werden können. Als Vorbild dient Düsseldorf, wo das Konzept bereits läuft.
Parken entwickelt sich in Stuttgart immer mehr zu einem dauerhaften Streitthema. Nachdem die Diskussionen für die beschlossene Verteuerung des Anwohnerparkens weiter laufen, wagt das bürgerliche Lager einen neuen Vorstoß. CDU, Freie Wähler und FDP wollen das Düsseldorfer Modell des kostenlosen Feierabend-Parkens auf privaten und öffentlichen Flächen in Stuttgart einführen.