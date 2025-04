In Folge 15 der aktuellen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ sorgt ein besonderer Gast für Aufmerksamkeit: Paris Jackson, Tochter des legendären Michael Jackson, nimmt neben Heidi Klum in der Jury Platz. Doch Paris ist längst mehr als nur „die Tochter von“. Sie ist Musikerin, Model, Schauspielerin – und Aktivistin mit klarer Haltung.

Zwischen Laufsteg und Musikstudio: Paris Jacksons Karriereweg

Paris-Michael Katherine Jackson, geboren 1998 in Beverly Hills, wuchs abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf. Ihr Vater Michael Jackson ließ sie – ebenso wie ihre Brüder – meist nur mit Maske in der Öffentlichkeit auftreten. Erst nach seinem Tod im Jahr 2009 trat Paris ins Rampenlicht – zunächst vorsichtig, später selbstbewusst und auf vielen Bühnen gleichzeitig.

Modelaufträge für die großen Modemagazine wie Vogue, Elle und Harper’s Bazaar, Auftritte auf der Pariser Fashion Week für Labels wie Jean Paul Gaultier oder Maison Yoshiki – Paris hat sich als Model längst einen Namen gemacht. Doch das ist nur ein Teil ihres künstlerischen Repertoires.

Musik mit Tiefgang: Ihr Sound fernab vom Mainstream

Schon früh begann Paris Jackson, Musik zu schreiben. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Gabriel Glenn gründete sie die Band „The Soundflowers“, später ging sie als Solokünstlerin eigene Wege. 2020 erschien ihr erstes Soloalbum Wilted, das mit introspektivem Indie-Folk überraschte. Die melancholische Klangwelt, in der Verletzlichkeit und Selbstfindung zentrale Themen sind, stieß auf positive Kritiken – und brachte ihr rund 140.000 monatliche Hörer:innen bei Spotify ein.

Schauspielerin mit Haltung – und Jesusrolle mit Aufruhr

Auch als Schauspielerin sammelte Paris Jackson Erfahrungen: Neben einer Rolle in der Serie „Star“ übernahm sie 2018 eine Rolle im Film „Gringo“ und war in mehreren Musikvideos zu sehen. Für Schlagzeilen sorgte ihre Darstellung von Jesus in dem Indie-Film „Habit“, in dem die Figur als lesbische Frau inszeniert wird. Der Film polarisierte – Paris blieb standhaft.

Aktivismus als Herzensangelegenheit

Mode, Musik, Schauspiel – all das sieht Paris Jackson als Bühne für ein größeres Anliegen: Aktivismus. „Ich bin in die Modebranche gegangen, um meinen Aktivismus sichtbarer zu machen“, sagte sie in einem Interview.

Sie setzt sich ein für Umweltschutz, die Rechte von LGBTQ+-Menschen und gegen Rassismus. Besonders engagiert ist sie als Botschafterin der Elizabeth Taylor AIDS Foundation, die sich gegen die Stigmatisierung von HIV-Positiven einsetzt – gegründet von Liz Taylor, die nicht nur Paris’ Patentante, sondern auch eine enge Freundin ihres Vaters war.

Ein Name mit Geschichte

Paris Jackson wurde nach der französischen Hauptstadt benannt – angeblich, weil sie dort per künstlicher Befruchtung gezeugt wurde. Ihre Geschichte ist geprägt von großer Bekanntheit, aber auch von persönlichen Kämpfen. In Interviews sprach sie offen über Depressionen und ihre frühere Abhängigkeit von Alkohol und Heroin. Im Januar 2025 erklärte sie, seit fünf Jahren clean zu sein – ein wichtiges Zeichen für viele ihrer Fans.

Heute bei GNTM: Paris Jackson zwischen Cowboystiefeln und Catwalk

In der heutigen GNTM-Folge wird Paris Jackson selbst zur Jurorin – beim spektakulären Western-Walk im „Wild Wild West“-Style. Regen, Schlamm und Nerven aus Stahl erwarten die Kandidatinnen und Kandidaten – und Paris beobachtet genau, wer den Catwalk mit Haltung meistert.

Zu sehen heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream bei Joyn.