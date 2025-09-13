Paris Hilton und mehr: 20 Jahre Supernatural: Gewusst? Diese Stars hatten Gastrollen

15 Jahre lang bekämpften Sam und Dean Winchester in "Supernatural" das Böse. Dabei hatten einige Stars Gastauftritte, wie etwa Paris Hilton. Doch manche Gastdarsteller feierten ihren Durchbruch erst später in anderen Formaten. Ein Rückblick zum 20-jährigen Jubiläum.
"Wir haben eine Menge zu tun." Mit diesem Satz und dem Zuklappen des Kofferraums, der ein Arsenal an Waffen beherbergt, nahm die Serie "Supernatural" am 13. September 2005 ihren Anfang. Sam (Jared Padalecki, 43) und Dean Winchester (Jensen Ackles, 47) machten sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater, auf der sie es mit zahlreichen Geistern, Vampiren, Dämonen und sogar dem Teufel persönlich zu tun bekommen sollten.