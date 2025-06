Larissa Sirah Herden: Lary, Lars Eidinger & die Stuttgarter Oper

1 Larissa Sirah Herden Foto: Max Sonnenschein

Popstar Larissa Sirah Herden, aka Lary, über ihre Rolle in der Serie „Parallel Me“ und das Stück „I Did It My Way“, das sie und Lars Eidinger an der Oper Stuttgart zum Paar macht.











Diese Frau weiß, was es heißt, verschiedenen Leben zu führen. Als Lary ist sie seit vielen Jahren als Musikerin erfolgreich und veröffentlichte zuletzt das Album „Stereo noir“. Und unter ihrem bürgerlichen Namen Larissa Sirah Herden dreht sie seit 2018 als Schauspielerin Filme. Dass sie zurzeit in der Serie „Parallel Me“ mitspielt, die von der Möglichkeit erzählt, unterschiedliche Leben zu führen, ist da nur konsequent. Und weil der 38-Jährigen zwei Leben nicht genügen, ist sie im September auch noch an der Stuttgarter Oper zu Gast. Das Musiktheaterstück „I Did It My Way“, eine Koproduktion mit der Ruhrtriennale, erzählt anhand der Songs von Frank Sinatra und Nina Simone die Geschichte zweier Menschen.