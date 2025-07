Italien: Extremsportler Baumgartner stirbt bei Gleitschirmsprung

1 Der Extremsportler Felix Baumgartner ist tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Sven Simon

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben gekommen. Er wurde 56 Jahre alt.











Link kopiert



Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist in Italien bei einem Sprung mit dem Gleitschirm ums Leben gekommen. Der 56-Jährige stürzte mit seinem Schirm aus zunächst ungeklärter Ursache im Badeort Porto Sant’Elpidio an der Adria-Küste auf die Erde, wie die Feuerwehr und das Außenministerium in Wien unter Berufung auf italienische Behörden der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Baumgartner hatte 2012 mit einem Sprung aus 39 Kilometern Höhe in den USA Schlagzeilen rund um die Welt gemacht.