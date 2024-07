Panik bei AC/DC auf dem Stuttgarter Wasen: Chaos an den Ausgängen – 17 Verletzte bei AC/DC-Konzert

Chaos an den Ausgängen – 17 Verletzte bei AC/DC-Konzert

Das Konzert von AC/DC auf dem Canstatter Wasen in Stuttgart hat für einige Fans ein schmerzhaftes Ende genommen. Viele beschweren sich über Chaos an den Ausgängen – und nicht nur darüber. So äußern sich Veranstalter und Stadt Stuttgart.











Gedränge, Panik, Verletzte: Was aus manchen nach Ende des AC/DC-Konzerts mit rund 90 000 Fans heraussprudelt, zeigt den Frust und die Panik der Konzertbesucher. „Um mich rum wurde es so eng, dass selbst ich als großer Mann Angst bekam“, sagt ein 67-jähriger Stuttgarter. Viel zu wenig Ausgänge seien offen gewesen, fügt er hinzu. Das kritisiert auch eine 51-Jährige aus dem Kreis Göppingen: „Es ging nur in einer Richtung vom Platz. Daher dachten wir, sie machen die Notausgänge auf. “ Das stand zunächst auch auf Anzeigetafeln: Man solle den Platz über diese verlassen.