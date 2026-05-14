Palast teilt Erkrankung mit: Herzattacke! Dänemarks Ex-Königin Margrethe im Krankenhaus

Die frühere dänische Königin Margrethe II. hat eine Herzattacke erlitten und liegt im Rigshospitalet in Kopenhagen. Das dänische Königshaus teilte mit, sie sei müde, aber guter Dinge.
Die frühere dänische Königin Margrethe II. (86) ist am Donnerstag nach einer Herzattacke in das Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert worden. Das teilte das dänische Königshaus in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Die 86-Jährige soll das Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben. Laut Königshaus sei Margrethe müde, aber guter Dinge. Weitere Informationen zu ihrem Zustand sollen folgen, hieß es in der Mitteilung der Kommunikationschefin.