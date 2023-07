5 Hospitality Manager mit Uni-Abschluss: Dominique-Maurice Niedrist ist jetzt Chef der Weinstube Kochenbas. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Jahrelang hat Marcel Niedrist das Treiben von gegenüber beobachtet: Wie Politiker in ihren Limousinen vorgefahren wurden, um in der Kochenbas Spätzle und Zwiebelrostbraten zu essen, wie das Lokal eigentlich jeden Abend mit Stammgästen voll war. Dass er die Weinstube eines Tages übernehmen will, dachte er sich am Fenster in seiner Wohnung stehend. Sein Sohn lief oft mit dem Suppenteller in der Hand über die Straße, um sich den geliebten Kartoffelsalat zu holen. Von 4. April an muss er dafür sorgen, dass das schwäbische Leibgericht den Gästen schmeckt. Dominique-Maurice Niedrist verwirklicht den Traum seines Vaters – und natürlich den eigenen. „Bei der aktuellen Weltlage würde ich kein Restaurant eröffnen“, sagt er 25-Jährige, „aber die Kochenbas ist etwas anderes.“