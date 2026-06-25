Ein Jahr nach dem Ende ihrer Verlobung sorgt Paris Jackson für Aufsehen: Bei der Premiere von "Jackass" zeigte sich die Tochter von Michael Jackson eng vertraut mit einem bislang unbekannten Mann.

Paris Jackson (28) hat mit einem Auftritt an der Seite eines Mannes für Spekulationen über eine neue Beziehung gesorgt. Bei der Premiere von "Jackass" am Mittwoch zeigte sich die Tochter des verstorbenen Pop-Superstars Michael Jackson (1958-2009) auf dem roten Teppich eng vertraut mit einem Mann, dessen Identität bislang unbekannt ist. Der Begleiter legte beim Posieren vor den Kameras auch den Arm um die Taille der Musikerin, beide wirkten dabei bestens gelaunt, wie zahlreiche Bilder beweisen.

Für ihren Auftritt wählte die 28-Jährige ein langärmeliges braunes Minikleid, um die Hüften gebunden trug sie ein kariertes Hemd. Stiefel mit Absatz und goldener Schmuck rundeten den Look ab. Der Mann an ihrer Seite erschien in einem cremefarbenen Hemd über weißem Oberteil und schwarzer Jeans.

Ein Jahr nach Beziehungsende

Der gemeinsame Auftritt fällt auf einen Termin rund ein Jahr nach dem Ende ihrer Verlobung mit Justin Long. Die beiden hatten ihr Versprechen im vergangenen Juli aufgelöst, nur Tage nachdem die Musikerin in der Öffentlichkeit weinend gesehen worden war. Auf der Plattform X bestätigte sie damals selbst, dass es sich bei den Tränen vom 23. Juli um "Trennungstränen" gehandelt habe.

Ihre Absicht zu heiraten hatte Paris Jackson noch im Dezember 2024 voller Freude verkündet. "Das Leben mit dir in diesen letzten Jahren war ein unbeschreiblicher Wirbelsturm", schrieb sie damals zu einem gemeinsamen Foto. "Ich könnte mir niemanden vorstellen, der perfekter für mich wäre, um all das gemeinsam zu erleben." Nach der Trennung ist der Beitrag von ihrem Instagram-Account verschwunden.

Vor Justin Long war Paris Jackson zwei Jahre mit ihrem Bandkollegen Gabriel Glenn liiert. Über die Trennung im Jahr 2020 sprach sie später in der Talkshow "Red Table Talk" und berichtete vom tiefsten Liebeskummer, den sie je erlebt habe.