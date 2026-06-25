Ein Jahr nach dem Ende ihrer Verlobung sorgt Paris Jackson für Aufsehen: Bei der Premiere von "Jackass" zeigte sich die Tochter von Michael Jackson eng vertraut mit einem bislang unbekannten Mann.
Paris Jackson (28) hat mit einem Auftritt an der Seite eines Mannes für Spekulationen über eine neue Beziehung gesorgt. Bei der Premiere von "Jackass" am Mittwoch zeigte sich die Tochter des verstorbenen Pop-Superstars Michael Jackson (1958-2009) auf dem roten Teppich eng vertraut mit einem Mann, dessen Identität bislang unbekannt ist. Der Begleiter legte beim Posieren vor den Kameras auch den Arm um die Taille der Musikerin, beide wirkten dabei bestens gelaunt, wie zahlreiche Bilder beweisen.