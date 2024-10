Die 4. Staffel der beliebten Serie wird am heutigen Donnerstag, den 10. Oktober 2024 released. Um wie viel Uhr können Sie die neuen Folgen schauen?

Startschuss von „Outer Banks“ Staffel 4

Ab dem 10. Oktober 2024 um 9 Uhr können Sie die neue Staffel auf Netflix streamen. Die Staffel wird 10 Folgen haben, die in zwei Blöcken veröffentlicht werden. Der zweite Teil der Staffel wird am 7. November released.

Darum wird es in der 4. Staffel gehen

Achtung, Spoiler! In der vierten Staffel kehren wir in die Zeit vor jenem entscheidenden Moment zurück. Nachdem die Pogues das Gold in El Dorado entdeckt haben, kehren sie in die OBX zurück, um dort ein "normales" Leben zu führen. Sie schaffen sich ein neues Zuhause, das sie „Poguelandia 2.0“ taufen, und betreiben gemeinsam ein erfolgreiches Geschäft für Angelbedarf und Chartertouren. Doch nach einigen finanziellen Rückschlägen nehmen John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope und Cleo das Angebot von Wes an und stürzen sich in ein weiteres Abenteuer. Schon bald merken sie, dass sie sich damit in große Schwierigkeiten bringen, denn gefährliche neue Feinde verfolgen sie auf ihrer Schatzsuche. Die Situation spitzt sich zu und zwingt sie dazu, sich grundsätzliche Fragen zu stellen: Wer sind sie wirklich? Hat sich all das gelohnt? Und wie weit sind sie bereit zu gehen?