Otto-Hirsch-Medaille: „Würden Kulturschaffende in die Weltpolitik gehen, wären Kriege schnell beendet“

Mit der Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille setzt Stuttgart ein wiederkehrendes Zeichen für Verständigung und Zusammenhalt und gegen Antisemitismus.
Wenn eine Veranstaltung zum 41. Mal stattfindet, könnte man auf den Gedanken kommen, es handle sich um ein pflichtschuldiges Ritual. Bei der jährlichen Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille im Stuttgarter Rathaus ist dies ausdrücklich nicht der Fall. Das hat wesentlich mit den jeweils geehrten Persönlichkeiten zu tun: In diesem Jahr Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski und Boris Karasik sowie Igal Shamailov für das jüdische Jugendzentrum Halev („Herz“).