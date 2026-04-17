Ostsee: Wal vor Poel – Rettungseinsatz startet frühestens am Samstag

Vor der Insel Poel laufen die Vorbereitungen für die Befreiung des gestrandeten Wals. Frühestens am Samstag soll der eigentliche Rettungsversuch starten. Die Helfer sind optimistisch.
Der geplante Rettungsversuch des vor der Insel Poel gestrandeten Wals startet frühestens am Samstag. Am Freitag sei mit den Probespülungen begonnen worden, sagte der Chef des von einer privaten Initiative beauftragten Tauchunternehmens, Fred Babbel. „Dann bringen wir alles auf Position, dass alles abendfest gemacht wird, und dann geht’s morgen früh weiter.“