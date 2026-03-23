Ostsee: Gestrandeter Wal ist vermutlich ein Buckelwal

Bewegungen sind bei dem vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wal zu sehen. Eine Meeresschutzorganisation hat das Tier genauer betrachtet – auch mit einer Drohne. Tierärzte sind vor Ort.
Wenige Stunden nachdem ein gestrandeter Wal in der Ostsee vor Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) entdeckt wurde, gibt es Hinweise auf die Art. „Wir wissen ziemlich sicher, dass es ein Buckelwal ist, weil wir das Tier jetzt in der Gänze gesehen haben“, sagte Sven Biertümpfel von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Vermutlich handele es sich um einen jungen Walbullen, weil die männlichen Tiere im Gegensatz zu den Kühen auf „Wanderschaft“ sind.