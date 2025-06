1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner

Ein 65-jähriger Radfahrer stürzt am Sonntag in Ostfildern schwer und muss ins Krankenhaus. Die Ursache für den Sturz ist unklar.











Link kopiert



Ein 65 Jahre alter Radler ist am Sonntagmorgen in Ostfildern (Kreis Esslingen) gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 7.15 Uhr in der Breslauer Straße auf einem dortigen Fahrradweg in Richtung Esslingen unterwegs.