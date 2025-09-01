Ostalbkreis: Stichflamme durch Spiritus - zwei 16-Jährige verletzt

1 Durch eine mutmaßlich selbst erzeugte Stichflamme sind zwei 16-Jährige in Mögglingen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Eibner-Pressefoto/Juergen Augst

Im Ostalbkreis endet ein gemütlicher Abend mit der Landung eines Rettungshubschraubers. Zwei Jugendliche sind verletzt und brauchen Hilfe.











Link kopiert



Durch eine mutmaßlich selbst erzeugte Stichflamme sind zwei 16-Jährige in Mögglingen (Ostalbkreis) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Die beiden Jugendlichen hätten ersten Erkenntnissen zufolge in einer Grillschale ein Feuer gezündet, teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der beiden Spiritus in das Feuer gespritzt haben. Dadurch sei eine Stichflamme entstanden.