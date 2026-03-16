Oscar-Party seines Patenonkels: Brooklyn Beckham und seine Nicola setzen bei Elton John ein Zeichen

Bei der Oscar-Party seines Taufpaten Elton John zeigte sich Brooklyn Beckham Seite an Seite mit seiner Ehefrau Nicola - ganz in Schwarz und demonstrativ vereint. Der Auftritt kommt mitten im anhaltenden Streit mit der Beckham-Familie.
Brooklyn Beckham (27) und seine Frau Nicola (31) besuchten am Sonntag das 34. Academy Awards Viewing Event der Elton John AIDS Foundation in Los Angeles. Mitten in der öffentlich ausgetragenen Familienfehde mit den Beckhams präsentierte sich das Paar demonstrativ Seite an Seite. Gastgeber des Abends war der britische Musiker Elton John (78), Brooklyns Taufpate und seit Jahrzehnten ein enger Freund der Familie Beckham.