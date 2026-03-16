Oscar-Party seines Patenonkels: Brooklyn Beckham und seine Nicola setzen bei Elton John ein Zeichen

Bei der Oscar-Party seines Taufpaten Elton John zeigte sich Brooklyn Beckham Seite an Seite mit seiner Ehefrau Nicola - ganz in Schwarz und demonstrativ vereint. Der Auftritt kommt mitten im anhaltenden Streit mit der Beckham-Familie.

Brooklyn Beckham (27) und seine Frau Nicola (31) besuchten am Sonntag das 34. Academy Awards Viewing Event der Elton John AIDS Foundation in Los Angeles. Mitten in der öffentlich ausgetragenen Familienfehde mit den Beckhams präsentierte sich das Paar demonstrativ Seite an Seite. Gastgeber des Abends war der britische Musiker Elton John (78), Brooklyns Taufpate und seit Jahrzehnten ein enger Freund der Familie Beckham.

Das Ehepaar erschien in perfekt aufeinander abgestimmten All-Black-Looks. Schauspielerin Nicola Peltz Beckham trug ein schulterfreies, bodenlanges Kleid mit halbtransparenter Blumenspitze, die an raffiniert gesetzten Stellen Einblicke gewährte. Dazu kombinierte sie Plateauschuhe, Diamantohrringe und einen Half Bun. Brooklyn Beckham, der als Koch-Influencer und Fotograf aktiv ist, setzte auf einen klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd, dessen oberster Knopf offen blieb. Eine Hand in der Tasche, die andere liebevoll um Nicolas Taille - der Auftritt wirkte wie ein klares Statement.

Ausweichen statt Antworten

Der gemeinsame Auftritt kam nicht einmal eine Woche, nachdem Nicola eine direkte Frage zum anhaltenden Familienstreit in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" gekonnt umschifft hatte. Auf die Frage, wie sie mit der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um Brooklyns Entfremdung von seinen Eltern David und Victoria Beckham sowie seinen drei Geschwistern umgehe, wich die Schauspielerin aus und sprach stattdessen über ihr kommendes Filmprojekt. "Ehrlich gesagt war ich im Schnittraum. Wir hatten keine Freizeit. Wir haben einfach versucht, eine Deadline für Cannes einzuhalten. Und es war so schön, meinen Fokus darauf zu lenken und kreativ zu sein", wird sie von dem Branchenmagazin zitiert.

Damit ließ Nicola erneut offen, wie es aktuell um das Verhältnis zu ihren Schwiegereltern steht. Ihr Vater Nelson Peltz äußerte sich dazu Anfang Februar beim "WSJ Invest Live"-Event etwas direkter. "Meine Tochter und die Beckhams - das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich sage euch: Meine Tochter ist großartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist großartig, und ich freue mich auf eine lange, glückliche Ehe für die beiden."

Brooklyns Instagram-Ausbruch als Wendepunkt

Die Gerüchte über einen tiefen Riss zwischen Brooklyn und seiner berühmten Familie erhielten im Januar eine neue Dynamik, als er in seinen Instagram-Storys mit schweren Vorwürfen für Aufsehen sorgte. Darin beschuldigte er seine Eltern, seine Ehe aktiv zu sabotieren. Nicola selbst hat sich zu den Anschuldigungen bis heute nicht offiziell geäußert.

Stattdessen meldet sie sich regelmäßig mit Bildern aus dem Alltag an der Seite ihres Mannes zu Wort. Zu Brooklyns 27. Geburtstag am 4. März widmete sie ihm eine liebevolle Hommage auf Instagram. Auch Brooklyn setzte ein familiäres Zeichen: In seinen Storys gratulierte er seiner Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz zum 71. Geburtstag. Zu einem gemeinsamen Foto mit Nicola und Claudia schrieb er: "Happy birthday to the best mother in law. Love u so much."

Beckham und Peltz heirateten im April 2022, nach knapp drei Jahren Beziehung. Seitdem stand vor allem Nicolas Nähe - oder fehlende Nähe - zu den Schwiegereltern im öffentlichen Fokus.