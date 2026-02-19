Oscar, Ehrenbär, Hollywoodstern: Die beeindruckende Ü60-Karriere von Michelle Yeoh

Ein Stern auf dem Walk of Fame, ein Ehrenbär in Berlin und ein Hauptdarsteller-Oscar als erste asiatische Schauspielerin: Michelle Yeoh erlebt viele Karrierehöhepunkte mit Ü60. Genauso wie ihr spätes privates Glück: Nach 19 Jahren Verlobung heiratete sie 2023 den Ex-F1-Chef von Ferrari, Jean Todt.
Erfolg kennt kein Alter. Paradebeispiel dafür ist die unvergleichliche Karriere von Schauspielerin Michelle Yeoh (63). Die Malaysierin erlebt als Ü60erin ihren absoluten Karrierehöhepunkt. Sie ist beliebter und erfolgreicher denn je zuvor.