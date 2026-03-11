Orthopädische Klinik Markgröningen: „Vorausschauender Schritt“ – Geschäftsführer Olaf Sporys gibt sein Amt weiter

Olaf Sporys hat 33 Jahre lang die Geschicke der Orthopädischen Klinik in Markgröningen geleitet. Nun verabschiedet er sich zum 31. Dezember 2026 – ein Jahr vor regulärem Vertragsende.
Der langjährige Geschäftsführer der Orthopädischen Klinik in Markgröningen, Olaf Sporys, wird sein Amt zum 31. Dezember 2026 abgeben. Darüber hat er die Geschäftsführer Marc Nickel und Axel Hechenberger, den Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Dietmar Allgaier und den Aufsichtsrat informiert. Laut Pressemitteilung der RKH Kliniken setze Sporys mit diesem Schritt, der ein Jahr vor dem regulären Vertragsende 2027 erfolgt, „ein Zeichen für einen vorausschauenden und strukturierten Führungswechsel in einer strategisch besonders wichtigen Phase der Klinikentwicklung“.