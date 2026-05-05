Barfußlaufen stärkt Muskeln, Gleichgewicht und sogar das Immunsystem. Doch wer zu schnell einsteigt, riskiert Verletzungen. Ein Orthopäde erklärt, welche Untergründe ideal sind, wer vorsichtig sein sollte und warum auch der Rücken profitiert.
Barfußlaufen erlebt seit einigen Jahren ein Comeback - und das aus gutem Grund. Ob auf der Wiese im Park oder im eigenen Garten: Wer häufiger auf Schuhe verzichtet, tut nicht nur seinen Füßen, sondern dem gesamten Bewegungsapparat etwas Gutes. Doch so natürlich das Gehen ohne Schuhe auch ist - ganz ohne Regeln sollte man es nicht angehen.