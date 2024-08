Open Piano am Stuttgarter Charlottenplatz: Ein Lied auf den Sommer

Seit Juni steht das Open Piano in der Unterführung am Charlottenplatz – und lädt dort jedermann zum Klavierspielen ein. Der 26-jährige Simeon ist deshalb immer wieder hier.

Bei dieser Stimme bleibt man unwillkürlich stehen: Zwischen Stadtbahn-Quietschen und metallen klingenden Durchsagen singt der junge Mann mit dem großen Rucksack und dem durchdringenden Organ an der Stadtbahnstelle Charlottenplatz vom Sommer: „So viele Sommer mit dir verbracht/Mit dir geliebt und geweint und gelacht/Lass uns den Sommertag heut‘ glücklich leben/Wie viele Sommer mag es noch geben?“ Ein Liebeslied von Reinhard Mey – auf den Sommer und auf seine Liebe. Dazu bewegt der junge Mann die Tasten des Open Piano, eines Jedermannklaviers, das seit Juni in der Unterführung steht und auf eine Initiative von SÖS-Stadträtin Guntrun Müller-Enßlin zurückgeht. Die Jugendkunstschule mit ihrer Leiterin Menja Stevenson hat es poppig umrahmt.

Das Lied passt zum Sommer in der Stadt, auch wenn der sich in der Unterführung nur durch den Lichteinfall am Ende der Treppe zeigt. Der junge Pianospieler – Simeon aus Renningen – singt alle drei Strophen; als Liedblatt dient ihm sein Smartphone. Nach dem Schlussakkord erklingt Applaus. „Danke“, sagt er und strahlt wie der Sommer.

Der 26-Jährige sitzt nicht zum ersten Mal am Klavier. Und auch nicht zum ersten Mal am Piano am Charlottenplatz. „Ich komm immer mal wieder vorbei, wenn ich in der Stadt bin“, sagt er. Die Idee des Open Piano begeistert ihn. „Einfach hinsitzen und spielen – das sollte es viel öfter geben.“ In Bahnhöfen sowieso. Musik gebe den Menschen in einer solchen Umgebung ein gutes Gefühl. Für ihn steht nach dem Freispiel das Freibad auf dem Programm. Simeon hält es mit Reinhard Mey: Er will „den Sommer genießen.“