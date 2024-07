Demnächst beginnt die diesjährige Saison der Open-Air-Kinos. Bei Einbruch der Dunkelheit flimmern Blockbuster, aktuelle Filme, Klassiker und Dokumentationen über die Leinwände, oftmals vor einer nahezu filmreifen Kulisse. Welche Open-Air-Kinos in die Sommersaison starten, lesen Sie hier.

1. Stuttgart

Open Air Kino vor dem Mercedes Benz Museum Foto: MediaPortal Daimler AG/www.gerhardkassner.de

Mittlerweile ist das Open-Air-Kino am Mercedes-Benz-Museum ein beliebter Klassiker für Fans des Freiluftkinos. Vor dem futuristischen Museumsgebäude beginnt am 23. August die Saison mit dem Film „Eine Million Minuten“, einem Drama mit Tom Schilling und Karoline Herfurth. Bis zum 8. September werden unter anderem „Back to Black“, „Fall Guy“ und „Oh La La“ auf der zwölf Meter langen Leinwand ausgestrahlt. Die Vorstellungen starten mit Einbruch der Dunkelheit.

23. August bis 8. September. Mehr Infos >>>

2. Fellbach

Zum 33. Mal flimmern in Fellbach Filme im Open-Air-Kino. Foto: OAK FB/Reiner Pfisterer

In Fellbach hat das Open-Air-Kino seinen festen Platz im Rathaus-Innenhof. Zum 33. Mal wird der Platz bestuhlt und die Zuschauer können gleichzeitig den Sommerabend und Filme genießen. Als Eröffnungsfilm läuft in diesem Jahr die französische Komödie „Das Nonnenrennen“ von Regisseur Laurent Tirard.

17. bis 24. August. Mehr Infos >>>

3. Esslingen

„Kino auf der Burg“ in Esslingen Foto: Foto: / / Foto: / Foto: / Christian Bendig

Oberhalb der Innenstadt befindet sich im Zeitraum 15. Juli bis 4. August das „Kino auf der Burg“. Zum 30. Mal werden in Esslingen Filme unter freiem Himmel ausgestrahlt: in diesem Jahr Familienfilme, Dokus und eine Mischung aus Arthaus- und Mainstreamfilmen. Auf der von historischen Mauern umrahmten Wiese finden bis zu 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.

24. Juli bis 3. August. Mehr Infos >>>

4. Ludwigsburg

Filmhighlights in Ludwigsburg unter freiem Himmel Foto: Open Air Kino LB/Miriam Wawrzinek

Zum 32. Mal beginnt am 27. Juli das Sommernachts-Open-Air-Kino in Ludwigsburg. Im Innenhof der Karlskaserne werden 23 Filmhighlights der Saison ausgestrahlt; jeder Film nur ein Mal. Im Zeitraum 27. Juli bis 10. August ist der Einlass jeweils ab 19.30 Uhr, die Vorführungen beginnen um 21.30 Uhr. Ab 11. August eine halbe Stunde früher.

27. Juli bis 18. August. Mehr Infos >>>

5. Herrenberg

Insgesamt flimmern 2119 Minuten lang Filme im Open-Air-Kino in Herrenberg. Foto: SNKHbg Platz/Kinomacher

Auch in Herrenberg steht die Open-Air-Kinosaison an. 16 Filme, 18 Tage und 2119 Filmminuten erwarten Filmfans vom 18. Juli bis 4. August. Die Vorführungen finden am Herrenberger Schlossberg statt. Und die Stadt Herrenberg rühmt sich damit eine der schönsten Freiluftkulissen Baden-Württembergs zu sein. Ausgestrahlt werden unter anderem „Barbie“ und „Chantal im Märchenland“. Im Juli beginnen die Vorführungen um 21.30 Uhr im August um 21.15 Uhr.

18. Juli bis 4. August. Mehr Infos >>>

6. Autokino Kornwestheim

Autokino: Vorfahren und Film anschauen Foto: Autokino Kornwestheim

Im Drive-in-Autokino in Kornwestheim können Zuschauerinnen und Zuschauer auf 400 Stellplätzen ganzjährig Blockbuster und Klassiker auf zwei Großbildleinwänden anschauen.

Ganzjährig Mehr Infos >>>

7. Kirchheim unter Teck

Open-Air-Kino vor mittelalterlicher Kulisse Foto: Open Air Kino Kirchheim / Teck

Auch in Kirchheim unter Teck geht es bei Einbruch der Dunkelheit mit den Vorführungen los. Bis zu 500 Personen können hier aktuelle Filme inmitten einer mittelalterlichen Kulisse anschauen. Die Sommernachtskino-Tage finden auf dem Martinskirchplatz vom 1. bis 25. August statt.

1. bis 25. August Mehr Infos >>>

8. Stuttgart

Seit 17 Jahren eine beliebte Veranstaltung: Ballett im Park Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Kein Kino im eigentlichen Sinn. Dennoch ist „Ballett im Park“ seit 17 Jahren eine beliebte Open-Air-Veranstaltung in der Region: Zum Ende der Spielzeit überträgt das Stuttgarter Ballett eine Vorstellung und die Matinee der John Cranko Schule live aus dem Opernhaus auf eine Großbildleinwand. Am 20. Juli heißt es dann: Picknickdecken nicht vergessen, wenn sich in diesem Jahr die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Weg in den Oberen Schlossgarten machen, um John Crankos „Schwanensee“ anzuschauen. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos >>>

20. Juli – Schwanensee

21. Juli Matinee