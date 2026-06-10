Daniela Katzenberger plant einen neuen Schönheitseingriff: Ihre Follower informiert sie auf Instagram über ihre Pläne, sich zwei Zehen operativ verkürzen zu lassen.

Daniela Katzenberger (39) ist auf einen aktuellen Social-Media-Trend aufgesprungen. Unter dem Hashtag "by the way", der für mehr Offenheit und Ehrlichkeit im Netz steht, teilte sie auf Instagram eine Fotoserie, die nicht zur sonstigen makellosen Eleganz zahlreicher Feeds passt. Die Katze zeigt Körperstellen, mit denen sie hadert - und erwähnt dabei auch, dass sie einen Eingriff an ihren Füßen plant.

Den Auftakt machte Katzenberger mit einem Geständnis zur Haarfarbe. "Ich hasse meine Naturhaarfarbe! Deswegen geht's alle 4 Wochen zum Ansatzfärben. By the Way."

Reaktionen sind Daniela Katzenberger "scheißegal"

Auf einem weiteren Bild zeigt sie ihre Kopfhaut, schreibt dazu: "Ich habe viele kahle Stellen aufm Kopf, durch jahrelange Extensions-Experimente. Muss sie nun transplantieren lassen." Auch der typische Humor der Katze blitzt hier auf. Sie schreibt, sie nenne sich selbst "immer liebevoll: Daniela Glatzenberger".

Katzenbergers unbekleidete Füße sind auf einer weiteren Aufnahme zu sehen. Dazu schreibt sie: "Werde im Oktober meine Zehen kürzen lassen (den 2. und 3.)." Über den geplanten Eingriff schiebt sie sogleich deutlich hinterher: "Mir scheißegal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht."

Schiefes Gebiss und "schlimmstes Foto ever"

Eine andere Aufnahme zeigt das ihrer Meinung nach "schlimmste Foto ever von mir". Darauf zu sehen: Die Katze vor ihrer zweiten Brust-OP im Jahr 2021, wie es weiter in der Bildunterschrift heißt.

Ebenfalls Teil ihres offenen Posts: ein Foto ihrer Zähne. "Hab mein schiefes Pferdegebiss immer gehasst, auch wenn alle gesagt haben: Ist doch dein Markenzeichen!" Zwei Jahre mit Zahnspange haben die Situation inzwischen korrigiert, berichtet sie noch.

Instagram-User reagieren begeistert

Ihre Fans und Followerinnen und Follower reagieren positiv auf diese Offenheit. "Es gibt viele Gründe Dich zu mögen. Dieser Beitrag ist einer davon", kommentiert etwa eine Person. "Daniela Glatzenberger. Du bist so lustig", meint ein weiterer User. Eine weitere Person kommentiert: "Finde du hast den Trend gewonnen."