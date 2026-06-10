Daniela Katzenberger plant einen neuen Schönheitseingriff: Ihre Follower informiert sie auf Instagram über ihre Pläne, sich zwei Zehen operativ verkürzen zu lassen.
Daniela Katzenberger (39) ist auf einen aktuellen Social-Media-Trend aufgesprungen. Unter dem Hashtag "by the way", der für mehr Offenheit und Ehrlichkeit im Netz steht, teilte sie auf Instagram eine Fotoserie, die nicht zur sonstigen makellosen Eleganz zahlreicher Feeds passt. Die Katze zeigt Körperstellen, mit denen sie hadert - und erwähnt dabei auch, dass sie einen Eingriff an ihren Füßen plant.