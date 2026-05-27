Minh-Khai Phan Thi, Leonard Lansink, Josefine Preuß und Lucas Gregorowicz zählen zu den Stars der kommenden Familienserie, die für die ARD-Mediathek produziert wird. Die Dreharbeiten für "Onkel Ruben und das Loch im Garten" laufen in Dortmund, Hagen und Recklinghausen.

Für die neue ARD/WDR-Familienserie "Onkel Ruben und das Loch im Garten" versammeln sich etliche bekannte Namen der deutschen Schauspielszene. Wie der WDR am Mittwoch bekannt gab, sind die Dreharbeiten gestartet - und mit dabei sind unter anderem Lucas Gregorowicz, Leonard Lansink, Minh-Khai Phan Thi, Axel Stein, Johannes Kienast und Josefine Preuß. Eine der Hauptrollen hat zudem die aus "Die Schule der magischen Tiere" bekannte Purnima Grätz übernommen.

Die auf sechs Teile angelegte Serie spielt im Ruhrgebiet und wird noch bis zum 30. Juli 2026 in Dortmund, Hagen und Recklinghausen gedreht. Die Ausstrahlung ist für Ende des Jahres in der ARD-Mediathek angekündigt.

Familienidyll trifft Bergbau-Geheimnis

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die 15-jährige Mia, gespielt von Purnima Grätz. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als plötzlich ihr Onkel Ruben - verkörpert von Johannes Kienast - vor der Tür steht. Der gibt sich als Whistleblower aus: Er behauptet, brisante Informationen über illegale Machenschaften eines ehemaligen Bergbaukonzerns zu besitzen, bei dem Mias Familie seit Generationen gearbeitet hat. Die Spur soll zu einer stillgelegten Strecke unter Tage führen, wo ein Schatz von unermesslichem Wert verborgen sein soll. Während Mia den Abenteuern ihres Onkels bereitwillig folgt, reagiert ihr Vater Martin (Lucas Gregorowicz) mit klarer Ablehnung. Er will Ruben so schnell wie möglich wieder loswerden. Doch dann werden Rubens Feinde zu einer realen Bedrohung, weitere ungebetene Gäste tauchen auf, und die Familie sieht sich plötzlich selbst in die Geschichte hineingezogen.

Regie für das neue Projekt führt Marvin Litwak, der durch "Das Märchen von der Zauberflöte" bekannt ist. Die Redaktion verantworten beim WDR Pia Witte und Matthias Körnich. Die Serie wird von der Dortmunder Filmproduktion Sally Forth Cinema im Auftrag des WDR für die ARD produziert.