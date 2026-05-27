Minh-Khai Phan Thi, Leonard Lansink, Josefine Preuß und Lucas Gregorowicz zählen zu den Stars der kommenden Familienserie, die für die ARD-Mediathek produziert wird. Die Dreharbeiten für "Onkel Ruben und das Loch im Garten" laufen in Dortmund, Hagen und Recklinghausen.
Für die neue ARD/WDR-Familienserie "Onkel Ruben und das Loch im Garten" versammeln sich etliche bekannte Namen der deutschen Schauspielszene. Wie der WDR am Mittwoch bekannt gab, sind die Dreharbeiten gestartet - und mit dabei sind unter anderem Lucas Gregorowicz, Leonard Lansink, Minh-Khai Phan Thi, Axel Stein, Johannes Kienast und Josefine Preuß. Eine der Hauptrollen hat zudem die aus "Die Schule der magischen Tiere" bekannte Purnima Grätz übernommen.