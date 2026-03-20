One-Direction-Bandkollege: Niall Horan verarbeitet Tod von Liam Payne in neuem Song

Niall Horan verarbeitet den Verlust seines One-Direction-Bandkollegen Liam Payne mit neuer Musik. Aus der tiefen Trauer entstand die wehmütige Ballade "End of an Era", die auf Horans neuen, sehr persönlichen Album "Dinner Party" zu hören ist.
Niall Horan (32), der ehemalige One-Direction-Bandkollege des verstorbenen Liam Payne (1993-2024), verarbeitet den Tod seines Freundes mit neuer Musik. Am Freitag erscheint die Lead-Single "Dinner Party" von seinem neuen Album, das am 5. Juni 2026 erscheinen wird. Das Album sei eine Sammlung gefühlvoller, melancholischer Lieder, die Niall Horan nach seinem 30. Geburtstag - im Jahr von Liam Paynes Tod - zu schreiben begann.