One-Direction-Bandkollege: Niall Horan verarbeitet Tod von Liam Payne in neuem Song

Niall Horan verarbeitet den Verlust seines One-Direction-Bandkollegen Liam Payne mit neuer Musik. Aus der tiefen Trauer entstand die wehmütige Ballade "End of an Era", die auf Horans neuen, sehr persönlichen Album "Dinner Party" zu hören ist.

Niall Horan (32), der ehemalige One-Direction-Bandkollege des verstorbenen Liam Payne (1993-2024), verarbeitet den Tod seines Freundes mit neuer Musik. Am Freitag erscheint die Lead-Single "Dinner Party" von seinem neuen Album, das am 5. Juni 2026 erscheinen wird. Das Album sei eine Sammlung gefühlvoller, melancholischer Lieder, die Niall Horan nach seinem 30. Geburtstag - im Jahr von Liam Paynes Tod - zu schreiben begann.

Themen, die im Album immer wieder auftauchen, seien "Liebe, Verlust, die Angst vor weiterem Verlust und Geborgenheit" gewesen, wie er im großen Interview mit dem Magazin "GQ" erzählt. "Wenn man jung ist und etwas erlebt, geht man entweder einfach so durchs Leben und lässt es an sich vorbeiziehen oder man zerdenkt es ständig", sagt er. "Je älter ich werde, desto dankbarer bin ich für das, was ich hatte."

Letztes Treffen in Buenos Aires kurz vor Liam Paynes Tod

Im Interview erinnert sich der Sänger an den Moment in Buenos Aires Anfang Oktober 2024, als er Payne traf. Er selbst war für seine Tournee "The Show" in der argentinischen Hauptstadt, während Payne eigentlich nur wegen einer routinemäßigen Visumsverlängerung dort war, seinen Besuch aber so plante, dass er Horans Konzert besuchen und sich mit ihm austauschen konnte. "Es war toll", sagt Horan in Erinnerung daran. "Wir waren alle gut drauf und hatten viel Spaß, haben in Erinnerungen geschwelgt."

Nach ihrer Wiedervereinigung setzte Horan seine Südamerika-Tournee fort, während Payne Berichten zufolge in Buenos Aires aufgehalten wurde, da es Probleme mit seiner Visumsverlängerung gab. Kurz darauf, am Nachmittag des 16. Oktober 2024, stürzte Payne von einem Hotelbalkon in den Tod.

Horan erfuhr davon, als er gerade zu Hause im Bett fernsah. "Ich erinnere mich nur noch an die Nachricht", sagt Horan. "Und ich dachte nur: Was?... Ich konnte es einfach nicht glauben. Jemand so junges - man rechnet nicht damit, dass er stirbt, vor allem nicht jemand, den man erst kurz zuvor gesehen hat. Ich war erst geschockt, dann traurig und schließlich wütend." Horan sei von Erinnerungen an seine Vergangenheit überwältigt gewesen und sah "viele Fotos und Videos aus unserer gemeinsamen Kindheit. Sofort überkam mich Nostalgie, aber auch Angst, Trauer und all das, was mit Trauer einhergeht."

Niall Horan: "Ich konnte mich nicht verabschieden"

Im Trauerprozess um seinen Freund entstand die wehmütige Ballade "End of an Era", die auf dem neuen Album zu hören sein wird. Sie startet mit Passagen wie: "Wir hatten es... Pure Magie... Erinnerst du dich, wie es war? Die Zeit vergeht so schnell und ich konnte mich nicht verabschieden."

Niall Horan schrieb den Song zusammen mit seinen langjährigen Co-Songwritern und Produzenten Julian Bunetta (43) und John Ryan (38), die den verstorbenen Liam Payne ebenfalls gut kannten. Bunetta sagt im Interview zur Entstehung des Songs: "Wir haben den Song vielleicht zwei, drei Mal umgeschrieben, einfach um das Wesentliche des Gefühls einzufangen. Wir haben so lange daran gearbeitet, bis wir das Gefühl hatten, dass er stimmte. Und ich liebe ihn. Es wäre leicht gewesen, nicht darüber zu schreiben, weil es ein schwieriges Thema ist. Es ist wirklich nicht einfach. Deshalb bin ich stolz auf Niall, dass er es getan hat."

"GQ" honoriert den Song mit den Worten: "Für Niall Horan wurde der Verlust einer so wichtigen Person und eines Teils seiner Geschichte letztlich zu einem entscheidenden Auslöser für Selbstreflexion, der, zusammen mit den vielen anderen großen und kleinen Momenten seines Lebens, seiner Musik eine neue Bedeutung verliehen hat."