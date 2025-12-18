Die Buchhandlung One in Rutesheim gibt es seit 30 Jahres. In Zeiten des Onlinehandels steht sie für menschliche Begegnungen – und zeigt, dass Lesen aktuell bleibt.

Werner Dengel lacht: „Ich habe mich nie als Buchhändler gesehen. Aber ich liebe es, Menschen herauszufordern.“ Genau das tun Bücher seiner Meinung nach – sie zeigen verschiedene Perspektiven, locken aus der Komfortzone und können so die Welt verändern. Mit dieser Überzeugung eröffnete er 1995 den „one bookstore“ in Rutesheim, seit 2010 gibt es auch die Gerlinger Filiale.

Dreißig Jahre nach der Gründung ist sich Dengel sicher: „Ohne One wäre Rutesheim heute eine andere Stadt.“ In der Buchhandlung kommen Menschen jeden Alters miteinander ins Gespräch, es finden Lesungen statt und – ganz wichtig – es gibt Kaffee.

One-Buchhandlung ist ein Treffpunkt in Rutesheim

Bereits seit 2002 gehört eine Kaffeebar fest zum Laden. Anfangs wollte sie der Ladenbauer aus Angst vor Flecken auf den Büchern nicht genehmigen, erzählt Dengel. Heute ist die kleine Bar aus der Buchhandlung nicht mehr wegzudenken.

Sie ist auch ein zentraler Grund dafür, warum der One-Inhaber Buchläden als „Orte des Widerstands“ bezeichnet: Hier kämen Menschen zusammen, unterschiedliche Sichtweisen träfen aufeinander und die gesellschaftliche Spaltung werde zumindest ein Stück weit kleiner. Dengel ist überzeugt, dass Buchhandlungen mit ansprechenden Räumen und einem guten Angebot der Konkurrenz durch Amazon und große Ketten begegnen können.

Die Besonderheit des traditionellen Buchhandels

Denn das Internet hat den Buchhandel stark verändert: Onlinebestellungen, die Selbstvermarktung von Autoren über Social Media und Phänomene wie BookTok – eine digitale Community rund ums Lesen – prägen den Markt. All das klinge zunächst wie ein Todesurteil für den traditionellen Buchhandel, weiß auch Werner Dengel.

Doch er erlebt eher das Gegenteil. „Buchhandlungen sind ein Filter, der mit begrenzter Auswahl und kompetenter Beratung der Überflutung des Internets etwas entgegensetzt“, sagt er. Das vereinfache das Leben, und danach sehnten sich viele Menschen.

2012 richtete Dengel einen Online-Shop ein, der vor allem während der Corona-Pandemie stark genutzt wurde. Ansonsten bestellen nur rund zehn Prozent der Kunden ihre Bücher bei One online. „Wir sind Beziehungsmenschen und man kann die persönliche Begegnung eben nicht ersetzen“, meint Dengel.

Buchhandlung One hat einer Kundin das Leben gerettet

Eine seiner eindrücklichsten Erinnerungen der vergangenen drei Jahrzehnte: Eine junge Kundin erzählte ihm, dass die Existenz des Ladens ihr das Leben gerettet habe. „Das ist doch der Wahnsinn“, sagt Dengel sichtlich berührt.

Stolz ist er auch, wenn Kunden, die früher als Kinder regelmäßig in die Buchhandlung kamen, heute mit ihren eigenen Kindern vorbeischauen. Oder wenn aus Kundschaft und Mitarbeitenden Freundschaften entstehen.

Seine inzwischen 14 Mitarbeiterinnen seien ihm ans Herz gewachsen, erzählt Dengel, das Team lache viel zusammen. Zwei junge Frauen, die bei One gelernt haben, gehören zu den besten neu ausgebildeten Buchhändlern Deutschlands. „Die beiden haben ein tolles Gespür für neue Buchtrends“, sagt Werner Dengel. Das sei Goldwert, da manche Bücher durch Social Media über Nacht zu Bestsellern werden.

One-Buchhandlung Rutesheim: Beruf des Buchhändlers beliebt

Entgegen vieler Erwartungen hat er keinerlei Probleme, neue Mitarbeiter zu finden. Nahezu jede Woche gehe eine Bewerbung bei ihm ein. Das wundere ihn nicht, denn der Beruf sei nicht nur interessant, sondern stehe auch Quer- und Wiedereinsteigern offen. Die Nähe zum Menschen mache ihn zu einem erfüllenden und zukunftsträchtigen Job.

Auch das Lesen selbst habe weiterhin eine Zukunft, ist Dengel überzeugt. Zum Jahresende verkaufen sich in der One-Buchhandlung Kalender besonders gut. Den einen Bestseller gebe es jedoch nicht – in der Vorweihnachtszeit seien alle Genres gefragt. „Daran sieht man, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen und Geschmäckern lesen.“