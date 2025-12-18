Die Buchhandlung One in Rutesheim gibt es seit 30 Jahres. In Zeiten des Onlinehandels steht sie für menschliche Begegnungen – und zeigt, dass Lesen aktuell bleibt.
Werner Dengel lacht: „Ich habe mich nie als Buchhändler gesehen. Aber ich liebe es, Menschen herauszufordern.“ Genau das tun Bücher seiner Meinung nach – sie zeigen verschiedene Perspektiven, locken aus der Komfortzone und können so die Welt verändern. Mit dieser Überzeugung eröffnete er 1995 den „one bookstore“ in Rutesheim, seit 2010 gibt es auch die Gerlinger Filiale.