Olympische Winterspiele: Deutsche Kombinierer nach Sturz wieder ohne Medaille

Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger liegen nach dem Skispringen auf Gold-Kurs. Am Ende reicht es für die deutschen Nordischen Kombinierer wieder nicht für eine Medaille.
Die eiger schmiss seinen Stock wütend weg, dann fiel er in die tröstenden Arme von Johannes Rydzek. Das Olympia-Debakel der deutschen Nordischen Kombinierer ist perfekt. Trotz den nach dem Springen noch hervorragenden Medaillen-Aussichten blieben Rydzek und Geiger auch im abschließenden Team-Wettbewerb ohne Medaille und fielen von der Spitzenposition auf Rang fünf zurück. Für den Deutschen Skiverband ist es in dieser Disziplin die schlechteste Bilanz seit 1998.