Olympische Winterspiele 2026: „Wollte ihn stolz machen“ – Freestyler weint um verstorbenen Vater

1 Ski-Freestyler Andri Ragettli wurde Vierter. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa/Peter Klaunzer

Andri Ragettli verpasst erneut knapp eine Medaille und denkt in einem emotionalen Interview an seinen verstorbenen Vater. Warum der vierte Platz für den Schweizer besonders bitter ist.











In Gedenken an seinen verstorbenen Vater ist Ski-Freestyler Andri Ragettli nach einer erneut knapp verpassten Olympia-Medaille von seinen Emotionen übermannt worden. Nach seinem vierten Platz im Slopestyle-Wettbewerb sagte der Schweizer unter Tränen in einem Interview des SRF: „Ich wollte ihn stolz machen. Aber ich glaube, er ist im Himmel trotzdem stolz auf mich.“ Seinen Vater hatte Ragettli in seiner Kindheit verloren.