Olympia 2026: Daniela Maier – Erinnerungen an ein „Gefühlschaos“, Lust auf eine Medaille

Vor vier Jahren folgte für die Skicrosserin auf ihre Bronzemedaille ein juristisches Hickhack. Nun tritt die 29-jährige Uracherin wieder bei Olympia an – und wirkt extrem gefestigt.
Die Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Einige Sportlerinnen und Sportler sind längst abgereist. Andere betätigen sich noch als Olympia-Touristen – aber: Es gibt auch Athletinnen und Athleten, für die es jetzt erst so richtig ernst wird. Dazu gehört: das deutsche Skicross-Team. Das durchaus hoffnungsfroh nach Livigno gereist ist.