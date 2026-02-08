Olympia 2026: Coole Henne, schnelle Schwünge – und noch mehr Medaillen für Emma Aicher?

In einem dramatischen Rennen hat Emma Aicher die erste Medaille für das deutsche Olympiateam geholt. Womöglich war Abfahrtssilber in Cortina für die 22-Jährige nur der Anfang.
Aus Emma Aicher anhand ihrer Gesten, ihrer Mimik und ihrer Worte schlau zu werden, ist nicht immer einfach. Ebenso wenig, daraus etwas über ihren Gefühlszustand herauszufinden. Die 22-Jährige ist keine Frau der großen Worte – und auch nicht der großen Emotionen. Aber an diesem Sonntagnachmittag bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo war alles anders.