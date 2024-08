Wie viele Goldmedaillen hat Deutschland? (Olympia 2024)

1 Galten als Favoritinnen und haben geliefert: Jessica von Bredow-Werndl (Mitte) und Isabell Werth (links) haben für zwei der deutschen Medaillen bei Olympia gesorgt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die deutsche Equipe hat einige gute Medaillenchancen bei Olympia liegen lassen. Häufig landeten Sportlerinnen und Sportler auf dem undankbaren vierten Platz. Wer hat bislang Gold, Silber und Bronze für „Team D“ geholt?











Dabei sein ist alles – dieses Motto gilt für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Spiele in Paris. Für einige unter den rund 10 500 Athletinnen und Athleten aus 206 nationalen Olympischen Komitees zählt am Ende aber nur Edelmetall. Und natürlich wird auch in Deutschland auf den Medaillenspiegel geschaut.