Wann spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft?

Den Weltmeister will jeder schlagen. Dementsprechend sind die deutschen Basketballer vor dem Start ins Olympia-Turnier gewarnt. Dass das Team um Aufbauspieler Dennis Schröder und die Wagner-Brüder, Franz und Moritz, eine Rolle spielen könnte, wenn es um die Medaillen geht, stellte es am Montagabend beim abschließenden Test gegen den Topfavoriten USA unter Beweis. Gegen das Starensemble um Superstar LeBron James unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert nur knapp mit 88:92 (41:48).

„Es hat super viel Spaß gemacht, es war eine besondere Atmosphäre“, sagte Franz Wagner: „Das zweite und dritte Viertel waren sehr gut.“ Lediglich zu Spielbeginn und am Ende, so der NBA-Profi, habe das Team geschwächelt. „Wir können viel Positives daraus ziehen“, fügte er an: „Und wir sehen, was man noch verbessern kann.“

Basketball bei Olympia: Gegner der deutschen Nationalmanschaft

In Paris tritt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in Gruppe B an und bestreitet zunächst drei Vorrundenspiele:

Samstag, 27. Juli: Deutschland – Japan (17.30 Uhr)

(17.30 Uhr) Dienstag, 30. Juli: Deutschland – Brasilien (21 Uhr)

(21 Uhr) Freitag, 2. August: Deutschland – Frankreich (21 Uhr)

Die drei Vorrundengegner sind keine No-Names in der Basketball-Welt. Vor allem das Duell mit Gastgeber Frankreich um Ausnahmetalent Victor Wembanyama, der in der NBA bei den San Antonio Spurs spielt, verspricht Spannung. Ein Weiterkommen ist aber durchaus möglich.

Basketball: Wer steht im deutschen Kader bei Olympia 2024?

Der deutsche Kader besteht aus zwölf Akteuren. Bundestrainer Gordon Herbert hat folgende Spieler nominiert:

Franz Wagner

Moritz Wagner (beide Orlando Magic)

Isaac Bonga (vereinslos, zuletzt Bayern München)

Oscar Da Silva

Andreas Obst

Nick Weiler-Babb

Niels Giffey (alle Bayern München)

Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders, Japan)

Dennis Schröder (Brooklyn Nets)

Maodo Lo (Olimpia Mailand)

Johannes Voigtmann (vereinslos, zuletzt Olimpia Mailand)

Daniel Theis (New Orleans Pelicans)

Basketball bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Zwölf Teams haben sich für das olympische Basketball-Turnier in Paris qualifiziert – Deutschland war als Weltmeister gesetzt. Topfavorit ist – wie immer – die USA. Der Kader der Nordamerikaner ist in diesem Jahr, anders als bei der WM, mit Topstars gespickt. Unter anderem sind LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) und Kevin Durant (Phoenix Suns) dabei. Daneben machen sich Kanada – ebenfalls mit einer ganzen Reihe an NBA-Spielern – Frankreich und Serbien Hoffnung auf eine Medaille.

In der Vorrunde treten die Teams in drei Vierergruppen an. Die Gruppenphase findet im Pierre-Mauroy-Stadion in Lille statt, die K.o.-Runden werden in der Bercy Arena in Paris ausgetragen. Dafür qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten.

Das sind die Gruppen beim olympischen Basketball-Turnier

Gruppe A

Australien

Griechenland

Kanada

Spanien

Gruppe B

Frankreich

Deutschland

Japan

Brasilien

Gruppe C

Serbien

Südsudan

Puerto Rico

USA

Basketball: Wer überträgt die Spiele bei Olympia?

Die kompletten Übertragungsrechte der Olympischen Spiele liegen beim Konzern Warner Bros. – und das europaweit. Dazu gehört der Sport-Spartensender Eurosport und der Online-Dienst discovery+.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen dank Sublizenzen täglich bis zu 15 Stunden von den Spielen – außerdem laufen viele Wettkämpfe im Livestream in den Mediatheken. Die Sender ARD und ZDF berichten abwechselnd und tageweise aus Paris – und zeigen jedes deutsche Basketball-Spiel live im TV und Stream.