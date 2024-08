Basketball: Wann ist das Finale? (Männer/Frauen)

Deutschland, Frankreich, die USA oder Serbien? Bronze, Silber oder Gold? Welche Basketballteams können sich am Ende welche olympische Medaille umhängen? Und wer geht leer aus? Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert hat gute Chancen bei den olympischen Spielen in Paris eine Medaille zu holen – es fehlt nur noch ein Sieg im Halbfinale und sie wäre zum Greifen nah.

Dafür muss sich das DBB-Team nach seinem Sieg im Basketball-Viertelfinale gegen Griechenland (76:63) an diesem Donnerstag gegen Gastgeber Frankreich (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) durchsetzen. Geklappt hatte das bereits in der Gruppenphase.

Olympia 2024: Wann ist das Basketball-Finale der Männer?

Mit einem Sieg gegen die Franzosen, die ihr Viertelfinale gegen Kanada mit 82:73 gewannen, hätten die Deutschen mindestens eine Silbermedaille sicher. Das wäre die dritte große Medaille in drei Jahren und die erste für die Männer bei Olympia.

Das Basketball-Finale der Männer – mit oder ohne das DBB-Team – wird dann am Samstag, 10. August, in der Bercy Arena stattfinden. Los geht es um 21.30 Uhr. Übertragen wird die Partie in der ARD und bei Eurosport.

Teams: Deutschland/Frankreich vs. USA/Serbien

Wettbewerb: Halbfinale, olympisches Basketballturnier der Männer

Datum und Anpfiff: Samstag, 10. August 2024, 21.30 Uhr

Spielort: Bercy Arena, Paris

Übertragung: ARD/Eurosport

Das zweite Halbfinale zwischen den USA und Serbien (21.00 Uhr/ ARD und Eurosport) findet ebenfalls an diesem Donnerstag statt.

Olympia 2024: Wann ist das Spiel um Bronze der Männer?

Wer seine Halbfinalspiele verliert, kämpft bei Olympia um die Bronzemedaille. D as Spiel dafür findet ebenfalls am kommenden Samstag, 10. August, statt – und zwar am Morgen um 11.30 Uhr. Die ARD und Eurosport übertragen die Partie.

Olympia 2024: Wann ist das Basketball-Finale der Frauen?

Das Basketball-Finale der Frauen findet am kommenden Sonntag, 11. August, statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Sehen kann man es im ZDF und bei Eurosport.

Teams: USA/Australien vs. Frankreich/Belgien

Wettbewerb: Halbfinale, olympisches Basketballturnier der Frauen

Datum und Anpfiff: Sonntag, 11. August 2024, 15.30 Uhr

Spielort: Bercy Arena, Paris

Übertragung: ZDF/Eurosport

Olympia 2024: Wann ist das Spiel um Bronze der Frauen?

Um die Bronzemedaille wird bei den Frauen bereits vor dem Finale gekämpft – also am Sonntag, 11. August und zwar um 11.30 Uhr. Sehen kann man es im ZDF und bei Eurosport.

Welche Teams das Finale und das Spiel um Platz 3 austragen entscheidet sich am Freitag, 9. August. Dann treffen um 17.30 Uhr die USA auf Australien, um 21.00 Uhr spielen dann Frankreich und Belgien um den Einzug ins olympische Finale.