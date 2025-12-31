1 Eberhard Bezner Foto: Olymp

Der frühere Geschäftsführer von Olymp in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) feiert einen runden Geburtstag.











Eberhard Bezner, früherer Geschäftsführer der Olymp Bezner KG in Bietigheim-Bissingen, wird am 31. Dezember 90 Jahre alt. Als einziges Kind des Firmengründers Eugen Bezner trat er 1953 als Textil- und Einzelhandelskaufmann ins elterliche Unternehmen ein. Nach dem frühen Tod seines Vaters 1960 musste er bereits mit 24 die Verantwortung für die mittelständische Hemdenfirma übernehmen. Dieser Aufgabe widmete er sich jahrzehntelang – bis zur Übergabe an Sohn Mark, der den international agierenden Familienbetrieb heute führt. Bezner arbeitete ständig daran, Bügelfreiheit, Knitterarmut, Atmungsaktivität oder Haltbarkeit zu verbessern. Als Unternehmer und Tüftler legte er den Grundstein für den Markterfolg.