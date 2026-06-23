In diesem Jahr ist die traditionsreiche Veranstaltung ausgefallen. 2027 soll auf der alten Solitude-Rennstrecke wieder gefahren werden. Tausende Oldtimer-Fans können sich darauf freuen.

Die Veranstaltung zieht jedes Mal Tausende von Motorsport-Fans an. Seit 2008 finden auf der alten Solitude-Rennstrecke mit Start und Ziel im Mahdental (Leonberg) alle zwei Jahre Oldtimer-Rennen statt. Eigentlich, denn in diesem Jahr fällt das Klassiker-Rennen aus. Die Veranstalter hatten dies im Frühjahr mit organisatorischen Problemen begründet.

Mit langjährigen Sponsoren und den Städten, auf deren Gemarkung die ehemalige Solitude-Rennstrecke liegt, haben die Veranstalter nach damaligen Angaben intensive Gespräche geführt, um für die Traditionsveranstaltung im kommenden Jahr einen Austragungstermin zu finden.

Historische Rennwagen aus verschiedenen Jahrzehnten

Das ist nun gelungen, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilen. Im kommenden Sommer, vom 16. bis 18. Juli, können Zuschauer auf der „Rennstrecke der Legenden“ wieder Motorsport mit klassischen Automobilen sehen. Die Oldtimer-Veranstaltung Solitude Revival ist Kult. Wo sonst der normale Autoverkehr fährt, sind historische Rennwagen und -motorräder aus verschiedenen Jahrzehnten unterwegs; Formel-Fahrzeuge, Sportwagen, Vorkriegsautomobile und Motorräder mit und ohne Seitenwagen.

Am Start- und Zielturm der ehemaligen Solitude-Rennstrecke Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Bis 1965 fanden auf der Solitude-Rennstrecke offizielle Rennen statt. Die Strecke liegt auf Leonberger, Gerlinger und Stuttgarter Gemarkung und wird von zahlreichen namhaften Sponsoren mitgetragen. Mercedes-Benz beispielsweise hatte nach der Absage früh signalisiert, sich weiter zu engagieren, wenn die Veranstaltung 2027 stattfindet.

Um das Rennsport-Klassik-Festival 2026 zu retten, hatte der Veranstalter, der Solitude Revival e. V., zunächst versucht, die Veranstaltung von Juli auf September zu verlegen. Doch „leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, einen für alle Parteien geeigneten Termin zu finden“, teilte der eingetragene Verein, in dem ehrenamtliche Mitglieder tätig sind, mit. Damals gestaltete sich „die notwendige Abstimmung mit Sponsoren, Behörden und weiteren Beteiligten äußerst komplex“, wie der Verein mitteilte.