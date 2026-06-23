In diesem Jahr ist die traditionsreiche Veranstaltung ausgefallen. 2027 soll auf der alten Solitude-Rennstrecke wieder gefahren werden. Tausende Oldtimer-Fans können sich darauf freuen.
Die Veranstaltung zieht jedes Mal Tausende von Motorsport-Fans an. Seit 2008 finden auf der alten Solitude-Rennstrecke mit Start und Ziel im Mahdental (Leonberg) alle zwei Jahre Oldtimer-Rennen statt. Eigentlich, denn in diesem Jahr fällt das Klassiker-Rennen aus. Die Veranstalter hatten dies im Frühjahr mit organisatorischen Problemen begründet.