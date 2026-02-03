Oldtimer-Rennen in Region Stuttgart: Solitude Revival fällt 2026 aus – so geht es mit dem Motorsport-Event weiter

Auf der alten Solitude-Rennstrecke werden seit 2008 alle zwei Jahre Oldtimer-Rennen ausgetragen. Die Veranstaltung zieht Tausende von Motorsport-Fans an. In diesem Jahr fällt sie aus.

Tausende von Motorsport- und Oldtimer-Fans säumen jedes Mal die ehemalige Rennstrecke im Glemstal. Die Oldtimer-Veranstaltung Solitude Revival ist Kult. Wo sonst der normale Autoverkehr fährt, sind historische Rennwagen und -motorräder aus verschiedenen Jahrzehnten unterwegs; Formel-Fahrzeuge, Sportwagen, Vorkriegsautomobile und Motorräder mit und ohne Seitenwagen.

Ehemalige Rennfahrer wie Jochen Mass, Bernd Schneider oder Walter Röhrl, Schauspieler wie der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Richy Müller sowie andere rennbegeisterte Piloten lieferten sich auf dem Rundkurs harte Positionskämpfe. Besucher können Motorsport längst vergangener Tage hautnah erleben. Bis 1965 fanden auf der Solitude-Rennstrecke offizielle Rennen statt. Die Strecke liegt auf Leonberger, Gerlinger und Stuttgarter Gemarkung.

„Leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, einen für alle Parteien geeigneten Termin zu finden.“ Mitteilung des Vereins Solitude Revival e. V.

In diesem Jahr fällt die Oldtimer-Veranstaltung, die seit 2008 alle zwei Jahre auf der alten Solitude-Rennstrecke ausgetragen wurde, und an dem ADAC-Übungsgelände mit dem markanten Start- und Zielturm im Mahdental vorbeiführt, aus. Das teilte der Veranstalter, der Solitude Revival e. V., an diesem Dienstag mit. Der eingetragene Verein und seine ehrenamtlichen Mitglieder hatten zunächst versucht, das „nächste große Revival-Event“ von Juli auf September zu verlegen. Doch „leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, einen für alle Parteien geeigneten Termin zu finden“, hieß es.

In einer Mitteilung des Vereins vor einigen Wochen, die von Fans der Veranstaltung auf Facebook aufmunternd und unterstützend kommentiert wird, zeigt sich, wie engagiert die Verantwortlichen um eine Verlegung in den September gerungen haben. Und wie schwierig es offensichtlich ist, alle Beteiligten unter einen Hut zu bringen: „Die notwendige Abstimmung mit Sponsoren, Behörden und weiteren Beteiligten gestaltet sich äußerst komplex, sodass eine Festlegung bislang nicht möglich war.“ Denn eines sollte aus Sicht des Vereins nicht passieren: „Eine endgültige Absage möchten wir vermeiden“, hieß es da. Die Stadt Leonberg bestätigt, dass sie mit dem Veranstalter bezüglich einer Verlegung in Kontakt stand: „Eine erste Anfrage ob dies grundsätzlich möglich sei, wurde positiv beschieden“, sagte die Pressesprecherin auf Anfrage.

Nach Angaben des Vereins spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle: „Das Umfeld für Veranstaltungen ist in diesem Jahr besonders schwierig“, heißt es. Auch der Verein, deren „Mitglieder viel Zeit und Energie investieren“, müsse „Kosten einsparen, um das langfristige Bestehen des Revivals zu sichern“. Hinzu komme, „dass die bisherige Unterstützung durch den Landkreis und die Stadt mit hoher Wahrscheinlichkeit wegfallen wird“. Auf diese Befürchtungen angesprochen, teilte die Pressesprecherin Leonbergs mit: „Die Stadt Leonberg hat im Haushaltsplan 2026 eine finanzielle Unterstützung für das Solitude Revival vorgesehen. Diese ist vorbehaltlich, da der Haushalt noch nicht genehmigt ist. Die Stadt Leonberg kann aber keinen zusätzlichen Zuschuss leisten, sollte der Beitrag des Landkreises wegfallen.“

Tatort-Schauspieler Richy Müller (rechts) beim Solitude Revival 2024 im Gespräch mit Karl Dums, Senior Projektleiter E-Fuels bei Porsche Foto: Porsche

Nach der Absage für 2026 blicken die Veranstalter, die „mit viel Herzblut“ bei der Sache sind, schon wieder nach vorne: „Nichtsdestotrotz liefen und laufen die Vorbereitungen für das nächste Solitude Revival auf Hochtouren“, heißt es nun. „Mit großer Freude erleben wir durch zahlreiche Gespräche mit und Nachrichten von Fahrern, Besuchern, Helfern, Sponsoren – im Prinzip allen Mitgliedern und Fans der Oldtimer-Community – wie ungebrochen stark die Strahlkraft der historischen Solitude-Rennen ist.“

„Tendenz geht Richtung Spätsommer 2027“

Die Menschen sehnten sich danach, „ihren Lieblingsfahrzeugen von anno dazumal zuzujubeln (oder mit ihnen teilzunehmen)“, heißt es. „Genau das werden wir alle im Jahr 2027 wieder erleben, wenn das nächste Solitude Revival stattfinden wird“, kündigen die Veranstalter an. Sobald ein Termin gefunden worden sei, der „allen Beteiligten passt (Städte, Landkreis, Behörden, ADAC, Sponsoren und viele weitere wichtige Partner)“, werde dieser umgehend veröffentlicht. „Die Tendenz geht Richtung Spätsommer 2027. Wir hoffen, dass eine Bekanntgabe des Termins in der zweiten Jahreshälfte 2026 möglich sein wird“, so der Verein.

Als noch um eine Verlegung gerungen wurde, hatten die Veranstalter klar gemacht, dass es der Hilfe unterschiedlichster Akteure bedarf, damit das Solitude Revival fortbestehen kann: „Wir richten einen klaren Appell an Sponsoren und Förderer: Nur mit Ihrer Unterstützung kann das Revival auch in Zukunft stattfinden. Jede Hilfe – ob finanziell, organisatorisch oder ideell – trägt dazu bei, dass wir diese traditionsreiche Veranstaltung erhalten und weiterentwickeln können.“