14 Abenteuerlich: ein Pilot grüßt die jubelnde Menge auf der Hahnweide. Foto: Michael Steinert

In Scharen pilgern die Menschen am Samstag zum Oldtimer-Fliegertreffen auf der Hahnweide – und bestaunen auch eine Messerschmitt 262.

Kirchheim - Junkers Ju 52 – sonst Stammgast beim Oldtimer-Fliegertreffen auf der Kirchheimer Hahnweide, vor acht Jahren sind es sogar einmal sechs an der Zahl gewesen – ist diesmal leider nicht mit von der Partie. Doch trösten bei der Flugschau viele andere Maschinen über das Fehlen der liebevoll Tante Ju genannten Flugzeuge hinweg.

Die Herzen von Flugbegeisterten höher schlagen lässt beispielsweise eine Messerschmitt Me 262, die am Samstagmittag ihre Luftbahnen über der Hahnweide zog. Der in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs in Dienst gestellte Düsenjäger übt bis heute eine Faszination auf Technikfreaks aus. Das Heulen der Triebwerke sticht aus dem Geräusch der Propellermaschinen heraus, die in großer Zahl am Stelldichein der historischen Flugzeuge teilnehmen. Dass es sich bei dem Jet um einen Nachbau aus dem Jahr 2005 handelt, mindert den Eindruck nicht.

Rund 370 Oldtimer starten und landen auf der Hahnweide

Die Veranstalter von der Fliegergruppe Wolf Hirth hätten es nicht besser erwischen können. Bei bestem Flugwetter und spätsommerlichen Temperaturen werden bis zum Sonntagabend rund 370 Oldtimer von der Hahnweide gestartet und gelandet haben. Das erste Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim fand 1981 statt. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich dieses Event zu einem der größten Treffen dieser Art in Europa gemausert. Zuletzt trafen sich die Oldtimer-Freunde im Jahr 2016 auf der Hahnweide. Das Treffen vom 13. bis zum 15. September ist bereits die 19. Auflage.