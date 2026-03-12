Zwei Oscars, elf Grammys - und nun der gesamte Soundtrack zu Staffel zwei von Netflixs "Beef": Produzent und Komponist Finneas O'Connell hat zwölf Monate an dem Projekt gearbeitet - offenbar ohne seine Schwester Billie Eilish.

Bislang glänzte Finneas O'Connell (28) vor allem als kongeniale Hälfte an der Seite seiner weltberühmten Schwester, Musikerin Billie Eilish (24). Doch seit gut einem Jahr arbeitete er offenbar solo an einem prestigeträchtigen Mammutprojekt: Wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, steuerte O'Connell in Eigenregie den gesamten Soundtrack für die zweite Staffel der Serie "Beef" bei. Das gaben demnach der Streamingdienst und das Produktionsstudio A24 gemeinsam bekannt.

"Ich habe die letzten zwölf Monate in 'Beef'-Land verbracht. Alle acht Episoden erscheinen am 16. April, mit ausschließlich originaler Musik von mir", schrieb O'Connell in einem Statement. "Ich bin sehr dankbar, dass Sonny mich einbezogen hat, und dankbar für die unglaublichen Performances des gesamten Cast. Ich habe wahrscheinlich jede Szene hundert Mal gesehen, während ich die Musik komponiert habe - und habe sie jedes Mal gespürt. Ich bin ein echter Fan dieser Serie und sehr geehrt, Teil davon zu sein." Mit "Sonny" meint er Serienerfinder und Showrunner Lee Sung Jin, der unter dem Spitznamen Sonny Lee bekannt ist.

Finneas als "brillantes Gehirn" gelobt

Dass Lee Sung Jin ausgerechnet Finneas für diese Aufgabe ausgewählt hat, ist keine überraschende Wahl. O'Connell hat bislang zwei Oscars und elf Grammy Awards eingeheimst, unter anderem für seine Arbeit mit Billie Eilish. Für Lee persönlich hat die Zusammenarbeit dabei eine besondere Dimension. "Finneas ist das brillante Gehirn hinter dem Großteil der Musik, die mein persönliches Leben im vergangenen Jahrzehnt begleitet hat", erklärte der Showrunner. "Es ist eine absolute Ehre, mit ihm an der neuen Staffel zusammenzuarbeiten. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, die dunkelsten Emotionen so schmerzhaft schön klingen zu lassen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle hören, was er sich ausgedacht hat."

Darum geht's in der zweiten "Beef"-Staffel

Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal ein Gen-Z-Pärchen (bestehend aus Charles Melton und Cailee Spaeny), das einen besorgniserregenden Streit seiner Chefs ("Star Wars"-Star Oscar Isaac und die unter anderem aus "Drive" bekannte Carey Mulligan) miterlebt. In der Folge werden die frisch Verlobten, beide einfache Angestellte in einem Country Club, in die sich auflösende Ehe verwickelt. "Es folgt ein Taktieren aus Gefälligkeiten und Druck im Country-Club-Milieu einer koreanischen Milliardärin", gab Netflix vorab zu den neuen Episoden bekannt.

In der ersten Staffel der Anthologie-Serie waren sich noch Steven Yeun und Ali Wong ausgesprochen unterhaltsam an die Gurgel gegangen.