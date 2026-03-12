Zwei Oscars, elf Grammys - und nun der gesamte Soundtrack zu Staffel zwei von Netflixs "Beef": Produzent und Komponist Finneas O'Connell hat zwölf Monate an dem Projekt gearbeitet - offenbar ohne seine Schwester Billie Eilish.
Bislang glänzte Finneas O'Connell (28) vor allem als kongeniale Hälfte an der Seite seiner weltberühmten Schwester, Musikerin Billie Eilish (24). Doch seit gut einem Jahr arbeitete er offenbar solo an einem prestigeträchtigen Mammutprojekt: Wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, steuerte O'Connell in Eigenregie den gesamten Soundtrack für die zweite Staffel der Serie "Beef" bei. Das gaben demnach der Streamingdienst und das Produktionsstudio A24 gemeinsam bekannt.