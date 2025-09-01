Zum 20. Todestag am 1. April hatte es nicht geklappt, doch mit fünfmonatiger Verspätung hat Berlin endlich einen Harald-Juhnke-Platz. Ab Montag trägt ein Platz am Kurfürstendamm den neuen Namen zu Ehren des legendären Entertainers. Offiziell eingeweiht wird er aber erst Ende September.
Schauspieler, Sänger und TV-Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) erhält 20 Jahre nach seinem Tod eine besondere Ehrung. Ein Platz in Berlin trägt ab heute seinen Namen. Die offizielle Einweihung des Harald-Juhnke-Platzes erfolgt allerdings erst in vier Wochen.