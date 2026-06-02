Offensivspieler des VfB Stuttgart: Gespräche weit fortgeschritten – der Plan mit Noah Darvich

Der 19-Jährige steht vor einem Wechsel nach Elversberg, spielt in den langfristigen Überlegungen des VfB aber weiter eine Rolle.
Das Jahr 2026 ist bislang ein gutes für Noah Darvich. Der Offensivspieler des VfB Stuttgart kam in der U21 in der dritten Liga immer besser in Fahrt, steuerte seit Januar sieben Tore und fünf Vorlagen bei – und steht nun vor dem nächsten Schritt. Nach Informationen unserer Redaktion befinden sich die Gespräche über eine Leihe des 19-Jährigen zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg auf der Zielgeraden, lediglich Details sind noch zu klären.