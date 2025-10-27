Offensivmann des VfB Stuttgart: Startet Chris Führich jetzt durch?

Chris Führich hat schwierige Monate hinter sich. Der EM-Teilnehmer von 2024 war beim VfB nur noch Ersatz. Jetzt schießt er ein Traumtor gegen Mainz – ist das die Wende zum Positiven?

Die berühmte Floskel, die von der sogenannten Wut im Bauch handelt, wird ja in Fußballfachkreisen gerne bemüht, wenn ein Spieler, der lange Zeit außen vor war, wieder ins Rampenlicht tritt – und das am besten noch mit einem spektakulären Auftritt samt sattem Schuss zum Torerfolg garniert. Kleine Kostprobe? Bitte schön: „Chris Führich hat sich nach langer Zeit mit offensichtlich ein bisschen Wut im Bauch ein Herz genommen und dann wie früher in alter Chris-Führich-Manier den Treffer erzielt“, sagte also Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand des VfB Stuttgart, noch am Sonntagabend über den Torschützen zum 1:1.

Chris Führich selbst drückte das nach dem 2:1-Sieg über den FSV Mainz mit der Wut im Bauch explizit nicht so aus. Er meinte aber wohl zumindest Ähnliches, als er nach seinem Traumtor vor das Fernsehmikrofon trat am Rande des Spielfelds: „Ich freue mich riesig, getroffen zu haben – von mir ist eine Last heruntergefallen.“

Startet Chris Führich jetzt durch?

Wut im Bauch, Last heruntergefallen – man hätte das Potpourri der Fußballphrasen mit Blick auf Führich, der keine Stammkraft mehr ist beim VfB, noch fortführen können. „Leidenszeit vorbei“ oder vielleicht sogar „Bock umgestoßen“, diese Plattitüden hätten beim EM-Teilnehmer anno 2024 irgendwie auch gepasst, um seine Situation zu umschreiben.

Denn nach extrem schwierigen Monaten durfte der Offensivmann des VfB gegen Mainz mal wieder von Beginn an ran – und erzielte dabei eben sein Traumtor: Von links außen zog Führich mit hohem Tempo nach innen und zog dann mit rechts ab. Sein kraftvoller Schlenzer flog ins lange Eck, der Rest waren Ekstase und Erleichterung auf dem Platz – und eine nüchterne Selbstanalyse Führichs nach dem Abpfiff: „Ich habe aktuell eine schwere Phase, da muss man sich herausarbeiten. Ich schaue, dass ich weiter Gas gebe, jetzt habe ich einen guten Schritt gemacht.“

Sebastian Hoeneß lobt Führich

Das sah auch sein Trainer Sebastian Hoeneß so, der Führichs Haltung in der schweren Phase mit dem Staus als Ersatzmann lobend erwähnte: „Ganz besonders freut es mich für Chris, weil er sicher keine einfache Zeit hat.“ Aber Führich habe viel gearbeitet, so Hoeneß weiter: „Es ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass jetzt mal dieser Moment gekommen ist, weil er sich nicht hat hängen lassen.“

Nun erinnerte zumindest das famose Ausgleichstor gegen Mainz wieder an den famosen Führich aus der Vizemeistersaison 2023/24, als er sich mit konstant starken Leistungen für die DFB-Elf und einen Kaderplatz bei der Heim-EM empfohlen hatte.

Nach dem Höhenflug ging es dann eher bergab für den Blondschopf, irgendwann nominierte ihn der Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr – und beim VfB ist Führich, der oft kritisiert wird aufgrund angeblich fehlender Geradlinigkeit und Konsequenz im Spiel (und dazu bisweilen auch Anlass gibt), in dieser Saison meist außen vor.

Als er bei einem Testkick Anfang September beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach einen Hattrick erzielte, war das einerseits schön und gut – andererseits irgendwie aber auch ein Tiefpunkt. Denn während die Nationalspielerkollegen des VfB wie er selbst vor nicht allzu langer Zeit auf Länderspielreise waren, musste Führich noch froh sein, bei einer Freundschaftspartie gegen einen Regionalligisten Spielpraxis sammeln zu dürfen.

Jetzt ist nach dem Sieg und dem Tor gegen Mainz so etwas wie Licht am Ende des Tunnels zu sehen – was auch Teamkollege und Siegtorschütze Deniz Undav so erkannte: „Mich freut es für Chris enorm“, sagte er: „Was der Junge einstecken musste, was der alles zu hören bekommen hat – es war eine lange Leidenszeit für ihn.“

Und dann bewies Undav, dass er den gängigen Duktus der Fußballfloskeln auch draufhat: „Aber Chris hat sich nicht hängen lassen, einfach nur Gas gegeben und trotzdem versucht, alles reinzuhauen – ich hoffe, dass der Knoten bei ihm jetzt geplatzt ist.“