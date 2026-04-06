Der VfB ist im Angriff beim 0:2 gegen den BVB nicht zum ersten Mal ein zahnloser Tiger. Gerade gegen gut verteidigende Topteams muss die Hoeneß-Elf ihr Offensivspiel überdenken.
Was am Ende schiefgelaufen ist für den VfB bei diesem frustrierenden 0:2 (0:0) gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit den späten Gegentoren durch Karim Adeyemi (90.+4) und Julian Brandt (90.+6), das lässt sich exemplarisch an der Leistung der Verteidiger Ramon Hendriks und Jeff Chabot festmachen. Das Duo zeigte bis zum finalen Knock-out per BVB-Doppelschlag eine starke Leistung, hatte etwa den ehemaligen Stuttgarter Toptorjäger Serhou Guirassy abgemeldet.