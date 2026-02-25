Offene Worte in einem Interview: Eva Mona Rodekirchen nahm sich GZSZ-Auszeit auch wegen Wechseljahren

"GZSZ"-Star Eva Mona Rodekirchen spricht offen über ihre Wechseljahre. In einem Interview verrät die Schauspielerin, wie Ängste, Schlafprobleme und Konzentrationsschwächen sie an ihre Grenzen brachten und warum sie deshalb auch eine Auszeit von der Serie brauchte.
Seit Jahren gehört Eva Mona Rodekirchen (49) zum festen Ensemble der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nun gewährt die Maren-Darstellerin in dem Format "GZSZ-Bargeflüster" einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in eine Phase ihres Lebens, die sie zeitweise an ihre Grenzen brachte: die Wechseljahre. "Die Wechseljahre finden statt - ob wir darüber reden oder nicht. Und sie betreffen jede Frau irgendwann", stellt Rodekirchen klar.