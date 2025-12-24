Alec Baldwin hat im Podcast "Dopey" erschütternde Details über seinen Gesundheitszustand seit der "Rust"-Tragödie 2021 enthüllt. Der Schauspieler sprach offen über körperliche und seelische Beschwerden und wie der Vorfall sein Leben komplett verändert hat.
Der tödliche Schuss am Set von "Rust" hat das Leben von Alec Baldwin (67) für immer verändert. In einem emotionalen Auftritt im Podcast "Dopey" gewährte der Schauspieler nun einen erschütternden Einblick in seinen Gesundheitszustand seit jenem verhängnisvollen 21. Oktober 2021, als Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) durch eine Kugel aus einer Requisitenwaffe starb.