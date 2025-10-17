Offenburg: Mann zeigt Hitlergruß und beleidigt Schülergruppe

Zudem meldete die Bundespolizei einen weiteren Vorfall, der sich am vergangenen Sonntag ereignet haben soll. Demnach wollten Beamte am Busbahnhof einen 27-Jährigen kontrollieren. Der Mann soll gegenüber den Polizisten ebenfalls nationalsozialistische Äußerungen gemacht und den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht.