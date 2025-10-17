Offenburg: Mann zeigt Hitlergruß und beleidigt Schülergruppe

Ein Mann soll mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt und einer Schülergruppe Worte mit rechtsradikalem Inhalt nachgerufen haben. Das war kein Einzelfall.
Ein Mann soll in einem Discounter mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er auch einer Schülergruppe „Worte mit rechtsradikalem Hintergrund aufgrund ihrer Behinderung“ zugerufen haben. Um den Vorfall vom Montag aufklären und mögliche Straftaten verfolgen zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen.