Offenburg: Kind soll Blindenhund angefahren und verletzt haben

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

In Offenburg soll ein Kind mit einem Tretroller einen Blindenhund angefahren und anschließend weitergefahren sein. Nach Angaben des Besitzers war es wohl mit seiner Mutter unterwegs.











Ein Kind soll in Offenburg einen Blindenhund mit einem Tretroller angefahren und verletzt haben. Danach sei es weitergefahren, ohne sich um den blinden Mann und seinen Hund zu kümmern, teilte die Polizei mit. Der Besitzer des Hundes gab an, das Kind sei bei dem Vorfall am Montag wohl mit seiner Mutter und einem weiteren Kleinkind unterwegs gewesen.