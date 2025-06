Offenburg: Feuerwehr rettet Entenküken aus Kanalschacht

1 Die Feuerwehr hat Entenküken gerettet (Symbolbild). Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Einsatzkräfte haben in Baden-Württemberg sieben Entenküken aus einem Kanalschacht gerettet. Sie wurden in eine Tierauffangstation gebracht, wie die Feuerwehr in Offenburg am Mittwoch mitteilte. Von der Mutter fehlte jedoch jede Spur. Zu dem Einsatz kam es am Montagabend im Industriegebiet im Stadtteil Elgersweier. Passanten hatten die Stockentenküken im Schmutzfangkorb des Kanalschachts entdeckt.