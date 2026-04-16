Österreich: Ex-Nationaltorhüter Alexander Manninger stirbt mit 48 Jahren bei Unfall

Er spielte in Österreich im Nationalteam, auch in Deutschland beim FC Augsburg, in England und Italien war er unter Vertrag. Mit 48 Jahren ist Alexander Manninger nun gestorben.
Österreichs Ex-Nationaltorhüter Alexander Manninger, der auch beim FC Augsburg spielte, ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war Berichten zufolge mit seinem Auto im Raum Salzburg mit einer Lokalbahn kollidiert. Der Wagen sei beim Überqueren einer Eisenbahnkreuzung erfasst und mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache sei noch unklar, hieß es.